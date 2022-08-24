"Чайка" и другие ретроавто: масштабный фестиваль пройдет на западе Москвы

Масштабный ретрофестиваль пройдет 27 августа в четырех районах Западного округа. Участники развлекательной программы смогут окунуться в атмосферу Москвы 1950-1970 годов. Гостей ждут музыкально-танцевальные представления, интерактивные мастер-классы, конкурс ретро-костюмов и викторины. Для детей будут работать аниматоры.
Фестивальные площадки разместят в районах
Главными событиями праздника станут ретроавтопробег и выставка отечественных машин тех лет в Можайском.
Еще можно будет поучаствовать в анимационных мини-представлениях, перекусить в полевой кухне и сделать снимки на память в стилизованных фотозонах. Для гостей подготовили декорации в виде витрин советских магазинов, коммунальной квартиры и антуража легендарной кинокартины "Бриллиантовая рука".
Праздник пройдет по адресам:
Москвичей ждут на всех площадках фестиваля. Например, в Можайском покажут больше 20 автомобилей, выпущенных с середины прошлого столетия. Сквер на Гвардейской наполнится атмосферой московских двориков 1950–1970 годов. Здесь устроят тематические игры и танцевальные мастер-классы. На уличной экспозиции "Музей времени" гости смогут прикоснуться к подлинным вещам той эпохи: магнитофонами, телевизорами и бытовым приборам.
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