"Чайка" и другие ретроавто: масштабный фестиваль пройдет на западе Москвы

Масштабный ретрофестиваль пройдет 27 августа в четырех районах Западного округа. Участники развлекательной программы смогут окунуться в атмосферу Москвы 1950-1970 годов. Гостей ждут музыкально-танцевальные представления, интерактивные мастер-классы, конкурс ретро-костюмов и викторины. Для детей будут работать аниматоры.

Афиша ретрофестиваля в ЗАО

Фестивальные площадки разместят в районах

Филевский Парк,

Кунцево,

Можайский

и Тропарево-Никулино.

Главными событиями праздника станут ретроавтопробег и выставка отечественных машин тех лет в Можайском.

Еще можно будет поучаствовать в анимационных мини-представлениях, перекусить в полевой кухне и сделать снимки на память в стилизованных фотозонах. Для гостей подготовили декорации в виде витрин советских магазинов, коммунальной квартиры и антуража легендарной кинокартины "Бриллиантовая рука".

Праздник пройдет по адресам:

ул. Новозаводская, д. 27, район Филевский Парк. Начало в 10:00.

аллея вдоль ул. Кунцевская, район Кунцево. Начало в 10:30.

сквер напротив ул. Гвардейская, д. 16, район Можайский. Начало в 11:00.

Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 3, район Тропарево-Никулино. Начало в 12:00.

Москвичей ждут на всех площадках фестиваля. Например, в Можайском покажут больше 20 автомобилей, выпущенных с середины прошлого столетия. Сквер на Гвардейской наполнится атмосферой московских двориков 1950–1970 годов. Здесь устроят тематические игры и танцевальные мастер-классы. На уличной экспозиции "Музей времени" гости смогут прикоснуться к подлинным вещам той эпохи: магнитофонами, телевизорами и бытовым приборам.

Афиша предоставлена префектурой ЗАО