Правоохранительные органы Москвы обнаружили в квартире на улице Казакова тела 19-летних девушки и юноши.
Следственный комитет завел дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК). Согласно предварительным данным, юноша был студентом МГТУ им. Н. Э. Баумана и убил свою знакомую.
Их тела обнаружили в ночь с 22 на 23 января. По версии СК, молодой человек задушил знакомую девушку, а после этого нанес ей колото-резаные ранения шеи и тела. После этого молодой человек совершил самоубийство.
Сообщается, что речь идет о студенте третьего курса МГТУ им. Н. Э. Баумана Артеме, который работал в крупной компьютерной фирме. Летом 2017 года он съехал из квартиры родителей и снял комнату в доме на улице Казакова.
19-летняя Татьяна жила по соседству и не разделила его чувств. По словам отца погибшего юноши, в январе Артем пожаловался брату, что Татьяна "не разделяет его чувства". Брат рекомендовал обратиться к психологу. В ответ Артем сказал, что уже посещает врача.
Отец также добавил, что "мы знали, что полтора года назад он расстался с некоей Татьяной и даже плакал. Насчет соседки Татьяны с улицы Казакова уверял, что они просто снимают одну квартиру".
"Правда.Ру" ранее писала о том, что следственный комитет Москвы проводит комплекс действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению убийства студента и преподавателя в колледже "Западный комплекс непрерывного образования" на Гвардейской улице. Оба тела найдены с множественными колото-резаными ранениями в области шеи.
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