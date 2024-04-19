Спортивная школа в Новосибирске: директор задержан, его имущество арестовано

У директора спортшколы в Новосибирске арестовали автомобиль, деньги и дома

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Имущество директора спортивной школы в Новосибирске было арестовано в ходе расследования против него. Прокуратура подала иск в суд, требуя взыскать 6,4 миллиона рублей в пользу бюджета города. Эта сумма предположительно была присвоена обвиняемым через подделку договоров, сообщает atas. info.

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Правоохранительные органы обратились в суд с запросом о наложении ареста на имущество директора, включая один автомобиль, четыре объекта недвижимости и конфискованные деньги (во время обыска у него были обнаружены пачки евро). Суд удовлетворил ходатайство и одобрил арест имущества.

Напомним, что директор школы подозревается в том, что оплачивал коммунальные услуги и аренду бассейна, хотя само учреждение не пользовалось ими, что привело к убыткам в размере 6 миллионов рублей. Также ему предъявляется обвинение в получении взятки в размере 1,4 миллиона рублей.