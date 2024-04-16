Пенсионерка из Горловки пострадала в результате подрыва мины "Лепесток"

Мирная жительница Горловки пострадала из-за подрыва мины "Лепесток"

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Горловке в ДНР 16 апреля женщина пострадала из-за подрыва противопехотной мины "Лепесток".

Фото: commons.wikimedia.org by Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv Oblast is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"В результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" по улице Большая Гольма получила ранение женщина 1958 года рождения", — пишут РИА Новости, ссылаясь на Telegram-канал СЦКК.

Отметим, что мину "Лепесток" используют для повреждения ног, она срабатывает, когда на нее наступают.

Кстати, Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР. Она находится немного севернее Донецка.