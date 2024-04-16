Пенсионерка из Горловки пострадала в результате подрыва мины "Лепесток"

В Горловке в ДНР 16 апреля женщина пострадала из-за подрыва противопехотной мины "Лепесток".
"В результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" по улице Большая Гольма получила ранение женщина 1958 года рождения", — пишут РИА Новости, ссылаясь на Telegram-канал СЦКК.
Отметим, что мину "Лепесток" используют для повреждения ног, она срабатывает, когда на нее наступают.
Кстати, Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР. Она находится немного севернее Донецка.
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