Пенсионерка из Горловки пострадала в результате подрыва мины "Лепесток"

Your browser does not support the audio element.

В Горловке в ДНР 16 апреля женщина пострадала из-за подрыва противопехотной мины "Лепесток".

Фото: commons.wikimedia.org by Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv Oblast is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International