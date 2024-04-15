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"Баба-яга" приехала из зоны СВО: стали известны подробности об обнаруженном в московском офисе беспилотнике

Baza: обнаруженный в московском офисе беспилотник "Баба-яга" прибыл из зоны СВО

1:20
Происшествия

Обнаруженный в московском офисе беспилотный аппарат "Баба-яга" прибыл из зоны СВО.

Baza: обнаруженный в московском офисе беспилотник "Баба-яга" прибыл из зоны СВО
Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как сообщает Telegram-канал "Baza", владелец намеревался изучить этот дрон для разработки подобного устройства. Однако он не успел даже рассмотреть беспилотник, поскольку полиция провела обыск в его офисе всего через несколько секунд после получения посылки.

В ходе допроса Николай объяснил, что его интересовала техническая составляющая "Бабы-яги", особенно её система связи. Он утверждал, что в дроне установлена антенна "Старлинк" с модулем, способным вводить спутники в заблуждение и передавать ложные координаты. Компания "Ард Сатком сервис", которой Николай руководит, стремилась создать подобное устройство.

Для того чтобы более детально изучить дрон, Николай пытался найти продавцов беспилотных летательных аппаратов. Он присутствовал в группах, где общались специалисты по радиоэлектронной борьбе и связи. Позднее он обратился к двум бывшим сотрудникам компании, находящимся в зоне СВО, с просьбой проверить, нет ли у них случайно такого же дрона. Один из них согласился отправить ему устройство без боекомплекта.

Николай получил посылку с "Ягой" через логистическую компанию. Но уже через 30 секунд сотрудники правоохранительных органов конфисковали дрон.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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