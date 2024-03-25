Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти актёры столкнулись с по-настоящему безумными фанатами
НРА: доля банков в продаже страховых продуктов упала до 28%
Перечислены ранние признаки рака слюнной железы
TAJ: составлена карта распределения темной материи в космосе
Варианты генов могут защитить от заболеваний мозга, связанных с каннибализмом
Певица Шакира рассказала, как тяжело быть матерью-одиночкой
Ветеринары назвали случаи, в которых нужно мыть собаку с шампунем
Independent: Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил танковую часть
Врач-терапевт Игорь Алентов опроверг миф о весеннем авитаминозе
Работает таксистом: пятый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Диловар Исломов является гражданином РФ

В деле о теракте в "Крокусе" появился первый гражданин России — Диловар Исломов

0:47
Происшествия » Теракты

Первым гражданином России, упомянутым в деле о теракте в "Крокусе", оказался Диловар Исломов, уроженец Душанбе.

В деле о теракте в "Крокусе" появился первый гражданин России — Диловар Исломов
Фото: freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain

Он родился в 1999 году в таджикской столице, однако теперь у него имеется российское гражданство. По данным РИА Новости, Исломов работает таксистом.

После подтверждения личности и анкетных данных, суд принял решение закрыть заседание для общественности, сославшись на необходимость обеспечения безопасности участников процесса.

Напомним, теракт в "Крокус Сити Холл" произошла вечером 22 марта. В здание ворвались вооружённые террористы и открыли огонь по посетителям. После этого они подожгли здание. Общее число пострадавших достигло 182 человек.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Посадите это рядом с чесноком: сэкономите место на участке, а растения получат взаимовыгодную пользу

Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.

Рядом с чесноком отлично растут свёкла, капуста и ещё ряд растений
Для посадки под сиренью подойдут хосты и ясколка войлочная
Посадите это под сиренью: оформите оригинально приствольный круг кустов — эти растения идеально подойдут
Чужбина не приняла: актёры, которые вернулись в Россию
С 1 апреля 2024 года водителям запретят получать права
Месть за "Крокус": ВКС РФ после нанесения ударов по зданиям ГУР, ударили по центрам СБУ в Киеве Любовь Степушова Всё досье на террористов, убивавших людей в "Крокус Сити Холл" Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов
Нет тренажёрам и дорогим спортзалам. Просто ходите больше и можете получить отличный эффект
Закройте "мёртвую" зону под деревьями: посадите это в приствольные круги - три интересных растения
Пять пар обуви на весну, которые будут подходить как к джинсам, так и к платьям
Пять пар обуви на весну, которые будут подходить как к джинсам, так и к платьям
Последние материалы
Ветеринары назвали случаи, в которых нужно мыть собаку с шампунем
Independent: Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил танковую часть
Врач-терапевт Игорь Алентов опроверг миф о весеннем авитаминозе
В деле о теракте в "Крокусе" появился первый гражданин России — Диловар Исломов
Брауни с воздушной шапочкой из маршмеллоу: как приготовить
Звездные матери-одиночки, решившиеся воспитывать детей вне брака
МИД РФ выразило демарш временному поверенному в делах Австралии в Москве
Важные нюансы выращивания рассады ранней капусты
Как поддержать себя во время стресса: нутрициолог - о том, какие продукты добавить, а какие убрать из рациона
4 совета, как стирать вещи в путешествиях, не тратясь на прачечные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников