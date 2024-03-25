Первым гражданином России, упомянутым в деле о теракте в "Крокусе", оказался Диловар Исломов, уроженец Душанбе.
Он родился в 1999 году в таджикской столице, однако теперь у него имеется российское гражданство. По данным РИА Новости, Исломов работает таксистом.
После подтверждения личности и анкетных данных, суд принял решение закрыть заседание для общественности, сославшись на необходимость обеспечения безопасности участников процесса.
Напомним, теракт в "Крокус Сити Холл" произошла вечером 22 марта. В здание ворвались вооружённые террористы и открыли огонь по посетителям. После этого они подожгли здание. Общее число пострадавших достигло 182 человек.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.