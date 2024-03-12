Кстовский нПЗ оказался под ударом БПЛА, возник пожар

В Нижегородской области беспилотники атаковали завод по переработке нефти

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Кстовском районе Нижегородской области беспилотники атаковали "Нижегородский нефтеперерабатывающий завод" - одно из крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса в Приволжском Федеральном округе.

Фото: mchs.gov.ru

В ходе атаки была повреждена одна из установок по переработке нефти, в результате чего возник пожар. В настоящее время ведётся работа по ликвидации возгорания. Пострадавших по сведениям нижегородского губернатора Глеба Никитина нет. Сотрудники предприятия эвакуированы, работа его приостановлена. Жителей области просят сохранять спокойствие и не терять бдительности.

Нижегородская область, являющаяся одной из самых промышленно развитых областей России, неоднократно уже подвергалась атакам беспилотников.