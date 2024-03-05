Подполковник ВВС США рассказывал секреты российско-украинского конфликта на сайте знакомств

США: шпионские интриги на сайтах для знакомств

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В США задержан гражданский сотрудник вооруженных сил по обвинению в раскрытии секретных данных о конфликте на Украине на платформе для знакомств, сообщили 4 марта на сайте пресс-службы Министерства юстиции Соединенных Штатов.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

63-летний подполковник Дэвид Слейтер работал в стратегическом командовании вооруженных сил США, где имел доступ к секретной информации. Как установило следствие, подполковник умышленно и незаконно передавал данные о национальных вооруженных силах на платформе для онлайн-знакомств неизвестному пользователю, зарегистрированному под именем женщины из Украины.

Слейтер, которого в переписке именовали "любовным информатором" и "тайным агентом", действительно пересылал конфиденциальную информацию класса "совершенно секретно", в том числе, о событиях на Украине и потенциале РФ, за что теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф в размере до $250 000 по каждому пункту обвинения. Минюст США считает, что подполковник понимал, что делает и с кем имеет дело.

Дэвид Слейтер, регулярно посещавший брифинги Стратегического командования ВВС США в качестве консультанта и гражданского сотрудника, был арестован 2 марта. Первое заседание суда по "делу Слейтера" состоится сегодня в Небраске.