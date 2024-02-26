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57-летняя жительница Свердловской области взяла миллион рублей в кредит, уехала на такси в другой город и исчезла

В Свердловской области 57-летняя женщина взяла миллион рублей в кредит и скрылась

1:29
Происшествия

В Красноуфимске Свердловской области 57-летняя Надежда Никулина взяла миллион рублей в кредит и скрылась в неизвестном направлении.

В Свердловской области 57-летняя женщина взяла миллион рублей в кредит и скрылась
Фото: unsplash.com by Israel Sundseth is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

22 февраля Надежда Геннадьевна ушла с работы раньше, поскольку это был сокращённый день. Она должна была заехать за мужем, но вместо этого написала ему сообщение, чтобы он её не ждал. Сама Никулина вызвала такси и уехала в другой город, где сняла крупную сумму денег.

"Таксист её узнал, его допросили. Он рассказал, что увёз её в Первоуральск. Там на улице Герцена в отделении банка она сняла деньги. Много, миллион двести. Видимо, снимала их в двух банкоматах. Мы предполагаем, что её развели мошенники, и кажется, что её до сих пор кто-то ведёт по телефону. Линия то занята, то телефон недоступен", — рассказал муж Никулиной изданию E1.ru.

То, что Никулина стала жертвой злоумышленников, подтверждается тем, что раньше, если она отлучалась из дома даже ненадолго, она всегда предупреждала родных. У неё благополучная семья, хорошие отношения с мужем и дочерьми.

Знакомая семьи обратила внимание на ещё одну деталь: в день исчезновения Никулина припарковала свой автомобиль в странном месте, чего не делала никогда прежде. В настоящий момент ведутся поиски пропавшей. Сообщается, что Надежда Никулина работает зоотехником в Красноуфимском Уралплемцентре.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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