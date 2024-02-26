Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уход за волосами с кокосовым маслом: легкий рецепт для блестящей шевелюры
В Приморье потушили пожар на складах "Леруа Мерлен"
Куриные бёдра, запечённые с грибами: готовятся просто, не стыдно подать и на праздничный стол
5 простых способов сэкономить топливо в холодные месяцы
Что нельзя сочетать с рыбой
В Удмуртии в соревнованиях по охотничьему биатлону выиграли балезинцы
Убираем пень на даче: правильный подход и необходимые инструменты
Гиви и Моторола были убиты под патронатом американской разведки
Бывают садовые участки, на которых стоит вода. Что с этим делать?
В Кемерово школьник оплатил проезд, но водитель высадил его в 40-градусный мороз

В Кемерово водитель автобуса высадил 12-летнего ребенка в мороз

0:52
Происшествия

В Кемерово 21 февраля водитель автобуса высадил 12 летнего мальчика, заплатившего за детский билет и не предъявившего справку из школы.

В Кемерово водитель автобуса высадил 12-летнего ребенка в мороз
Фото: Mos.ru by Е. Самарин is licensed under Public domain

Ребенок не смог подтвердить право на льготный проезд и не нашел пяти рублей чтобы доплатить, поэтому ему пришлось идти домой пешком в 40-градусный мороз. Дело в том, что в настоящее время в регионе установились аномально низкие температуры.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу Александру Сергеевичу Безукладникову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", — отмечается в сообщении.

Об исполнении поручения будет доложено в контролирующий орган центрального аппарата ведомства.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Его построили не люди: новое исследование ученых пролило свет на то, как был создан знаменитый сфинкс в Египте

Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.

Ученые США обнаружили природную основу формирования силуэта сфинкса в Египте
Салат "Красное море": очень простая в приготовлении яркая закуска
Салат "Красное море" с крабовыми палочками: очень простой, но при этом яркий и красивый
Вовсе не сорняк: это растение ценится за неприхотливость и яркие краски
ВСУ бросили американские танки Abrams к освобожденной Авдеевке
В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь" Анжела Якубовская Цивилизация не вырвалась из дремучего Средневековья Ярас Валюкенас Регенерация не за горами: учёные разработали препарат для восстановления мышц после травм Анастасия Жукова
Цены на отпуск в Турции снизятся для россиян в несколько раз
Рассказываем об аллигаторе - одном из самых интересных сортов огурцов
Сводка с фронта: боевики прячутся на кладбище Работино, из Ласточкино выбиты ВСУ
Сводка с фронта: боевики прячутся на кладбище Работино, из Ласточкино выбиты ВСУ
Последние материалы
Что такое веганские ароматы, и зачем они нужны
Как сделать компостную яму с нуля на дачном участке
Какой кефир стоит купить
Что такое галивация и кому она подходит
Автоэксперт назвал оптимальный срок эксплуатации автомобильных покрышек
Российские расчеты РСЗО "Град" поразили арсеналы ВСУ на Авдеевском направлении
Расчет ЗРК "Бук-М3" ВС РФ уничтожил боевые беспилотники ВСУ на Купянском направлении
Склад "Леруа Мерлен" загорелся на территории пригорода Владивостока
Автоэксперт Васильев рассказал, какие машины ГИБДД останавливает чаще всего
Эксперт Дайнеко рассказала о минусах нулевого кредитного рейтинга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников