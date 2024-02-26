В Кемерово школьник оплатил проезд, но водитель высадил его в 40-градусный мороз

В Кемерово водитель автобуса высадил 12-летнего ребенка в мороз

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Кемерово 21 февраля водитель автобуса высадил 12 летнего мальчика, заплатившего за детский билет и не предъявившего справку из школы.

Фото: Mos.ru by Е. Самарин is licensed under Public domain

Ребенок не смог подтвердить право на льготный проезд и не нашел пяти рублей чтобы доплатить, поэтому ему пришлось идти домой пешком в 40-градусный мороз. Дело в том, что в настоящее время в регионе установились аномально низкие температуры.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу Александру Сергеевичу Безукладникову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", — отмечается в сообщении.

Об исполнении поручения будет доложено в контролирующий орган центрального аппарата ведомства.