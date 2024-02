В Геленджике беременная женщина занималась самолечением и впала в кому после кесарева сечения

Жительница Геленджика Марина заболела на позднем сроке беременности. Мучаясь от кашля и температуры, она обратилась к врачу, но он посоветовал ей пить чай с лимоном и не стал выписывать лекарства, объясняя это тем, что медикаменты могут повредить женщине в её положении. На следующий день Марина пришла в женскую консультацию, но и там врачи ограничились лишь рекомендациями по самостоятельному лечению.

