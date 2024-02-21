В Геленджике беременная женщина занималась самолечением и впала в кому после кесарева сечения

Жительница Геленджика впала в кому после кесарева сечения

Жительница Геленджика Марина заболела на позднем сроке беременности. Мучаясь от кашля и температуры, она обратилась к врачу, но он посоветовал ей пить чай с лимоном и не стал выписывать лекарства, объясняя это тем, что медикаменты могут повредить женщине в её положении. На следующий день Марина пришла в женскую консультацию, но и там врачи ограничились лишь рекомендациями по самостоятельному лечению.

Фото: flickr.com by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Муж Марины Александр решил помочь ей и сам купил лекарства, которые посчитал нужными. Вскоре у Марины отошли воды, хотя она должна была родить на три недели позже. Её отвезли в роддом и сделали кесарево сечение. Родив девочку, Марина впала в кому. Её доставили на вертолёте в краснодарскую клиническую больницу. Новорождённую лечат от пневмонии в Геленджике, а Александр находится рядом с Мариной.

Молодой отец уверен, что вина в том, что произошло с его женой, полностью лежит на врачах, которые отказались выписывать пациентке лекарства. Пользователи соцсетей, поддерживая семью и желая Марине скорейшего выздоровления, считают, что частично виноват сам Александр, поскольку купил жене лекарства на свой выбор, не посоветовавшись с врачом.

В региональном следственном управлении СК России ведётся проверка по факту произошедшего. По окончании проверки будет объявлено, виноваты ли врачи и какую они понесут ответственность в случае, если их вина будет доказана.