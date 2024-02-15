В Екатеринбурге девушка выпала из окна 20-го этажа и осталась жива

В Екатеринбурге девушка выпала из окна 20-го этажа высотного здания.
Она осталась жива, хотя и получила тяжёлые травмы. Её доставили в 36-ю больницу, врачи сделали ей операцию. Сейчас она находится в реанимации. Состояние оценивается как тяжёлое, но жизни уже ничего не угрожает.
Причина падения девушки неизвестна, в причинах произошедшего разбирается полиция. От неминуемой гибели девушку спасло то, что она упала в сугроб, смягчивший силу удара.
Будем надеяться, что здоровье девушки стабилизируется.
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