В Екатеринбурге девушка выпала из окна 20-го этажа и осталась жива

Девушка выжила после падения с 20-го этажа

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге девушка выпала из окна 20-го этажа высотного здания.

Фото: Wikipedia by Рыжий понь is licensed under CC BY-SA 3.0

Она осталась жива, хотя и получила тяжёлые травмы. Её доставили в 36-ю больницу, врачи сделали ей операцию. Сейчас она находится в реанимации. Состояние оценивается как тяжёлое, но жизни уже ничего не угрожает.

Причина падения девушки неизвестна, в причинах произошедшего разбирается полиция. От неминуемой гибели девушку спасло то, что она упала в сугроб, смягчивший силу удара.

Будем надеяться, что здоровье девушки стабилизируется.