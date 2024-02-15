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В Екатеринбурге девушка выпала из окна 20-го этажа и осталась жива

Девушка выжила после падения с 20-го этажа

0:35
Происшествия

В Екатеринбурге девушка выпала из окна 20-го этажа высотного здания. 

Девушка выжила после падения с 20-го этажа
Фото: Wikipedia by Рыжий понь is licensed under CC BY-SA 3.0

Она осталась жива, хотя и получила тяжёлые травмы. Её доставили в 36-ю больницу, врачи сделали ей операцию. Сейчас она находится в реанимации. Состояние оценивается как тяжёлое, но жизни уже ничего не угрожает. 

Причина падения девушки неизвестна, в причинах произошедшего разбирается полиция. От неминуемой гибели девушку спасло то, что она упала в сугроб, смягчивший силу удара.

Будем надеяться, что здоровье девушки стабилизируется. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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