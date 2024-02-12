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Отравился химикатами: в Казани мужчина умер во время мойки цистерны

В Казани мужчина смертельно отравился токсичным веществом во время мойки цистерны

1:10
Происшествия

В Казани произошел трагический инцидент на автомойке по улице Тульской. Два мужчины, работавшие на мойке, приступили к очистке цистерны, которая ранее перевозила опасное вещество — гексен. В процессе работы они залезли внутрь цистерны, где были подвергнуты воздействию этого токсичного вещества и потеряли сознание.

В Казани мужчина смертельно отравился токсичным веществом во время мойки цистерны
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

После обнаружения произошедшего на место прибыли сотрудники МЧС, которые, оборудованные дыхательными аппаратами, спустились внутрь цистерны и эвакуировали пострадавших. Один из мужчин, родившийся в 1984 году, скончался на месте происшествия, несмотря на проведенную реанимацию. Его товарищ, родившийся в 1989 году, был госпитализирован с острым отравлением химическим веществом, сообщает inkazan.ru.

В связи с произошедшим прокуратура начала проверку для выяснения обстоятельств случившегося, включая проверку соблюдения требований по охране труда. По результатам расследования будут приняты соответствующие меры, если будут выявлены нарушения или установлены основания для привлечения к ответственности.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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