На контроле у Бастрыкина: на врача, которая глумилась над сыном погибшего на СВО военнослужащего, заведут уголовное дело

На врача, которая глумилась над сыном погибшего на СВО военнослужащего, заведут уголовное дело

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В столице РФ возбуждено уголовное дело против врача-педиатра поликлиники № 140, которая поглумилась над ребенком, потерявшим отца в зоне соприкосновения на Украине. Об этом рассказала мама мальчика Telegram-каналу Mash.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Накануне вдова привела к педиатру своего сына из-за проблем с глазами. Услышав, что 7-летний сирота скучает по убитому отцу, горе-врач отреагировала насмешкой, сопроводив свои эмоции заявлениями о правомерности действий ВФУ.

"Он сам виноват в своей гибели, так как был законной целью Украины", — выдала медик, которая не научилась основам профессии, требующей эмпатии и такта.

После осмотра мать ребенка написала заявление в полицию. Правоохранители ответили, что врач понесет ответственность по статье о дискредитации ВС РФ. В настоящее время с мальчиком-сиротой работает психолог, который помогает ему справиться с травмой, полученной от той, кто должен лечить.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и расследовать все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты предварительного следствия будут контролировать в центральном аппарате СК.