Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Галкин назвал гадким поведение Козловского и Ахеджаковой
Любовь и ревность у собак: как понять и преодолеть чувства верного друга
В ООН назвали «пыткой» казнь преступника азотом в США
Ленивые голубцы получаются очень сочными
Учёные выдвинули гипотезу пингвиньего детоубийства
Озеленение интерьеров. Почему это делать стоит
Хирург Умнов заявил, что водка провоцирует рак половых органов
Мать упавшей фигуристки Симоновой назвала чудом её лёгкое сотрясение
В кинопрокат вышла новая экранизация "Мастера и Маргариты"
Житель Волгограда обвинил свою экс-подругу в краже ради возвращения подаренного ей iPhone

Житель Волгограда решил вернуть подаренный девушке iPhone и заявил на неё в полицию

1:00
Происшествия

В Волгограде один мужчина решил вернуть подарок, который он подарил своей бывшей девушке, и для этого обратился в полицию, как сообщает Telegram-канал "Сапа Юг".

Житель Волгограда решил вернуть подаренный девушке iPhone и заявил на неё в полицию
Фото: Openverse by yto is licensed under CC BY 2.0.

Год назад он познакомился с девушкой онлайн, после чего они начали встречаться, но у них часто возникали конфликты. Несмотря на это, мужчина решил порадовать ее и подарил iPhone 13 Pro.

Однако, всего через два дня они расстались, и мужчина попытался вернуть свой подарок. Бывшая девушка сказала, что отдаст телефон после того, как получит его обратно из ремонта, но мужчина не верил ей и обратился в полицию, обвинив её в краже.

Полицейские провели проверку и выяснили, что телефон действительно был в ремонте после того, как его случайно уронил ребенок женщины на плитку. Девушка подчеркнула, что не просила ничего ей дарить и готова вернуть смартфон.

В конечном итоге, она всё-таки вернула волгоградцу телефон, а ему был выписан штраф в размере 10 тысяч рублей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно

Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.

Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Уникальный финский порт остался без клиентов. И здесь тоже "рука Москвы"
Уникальный финский проект столкнулся с проблемами из-за — сюрприз — России
Рассада помидоров и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Рынку жилья в России предрекли крах
Визит Путина в Калининград сильно перепугал Прибалтику и НАТО Дмитрий Плотников ВС РФ готовятся взять ещё один укрепрайон ВСУ в Авдеевке, чтобы её освободить Любовь Степушова Диетолог Кабанов развеял мифы о пользе кокосового и вреде пальмового масла Ирина Гусакова
Почему нельзя терпеть, когда гель-лак вызывает жжение во время сушки в лампе
Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД
ТОП-7 надежных кроссоверов, которые прошли тест времени
ТОП-7 надежных кроссоверов, которые прошли тест времени
Последние материалы
Автоэксперт Сажин: электромобили вряд ли в ближайшее время вытеснят машины с ДВС
NYT: Киллиан Мёрфи "немного в шоке" от первой номинации на "Оскар"
Переставьте ваш Wi-Fi роутер: три места, где он работает хуже
Финский политик Налли предлагает расстреливать нелегальных мигрантов на границе с Россией
Риелтор Апрелев посоветовал положить деньги на депозит вместо покупки жилья сейчас
Глава МАГАТЭ заявил о "реальной угрозе" большой ядерной аварии на ЗАЭС
Скин-сайклинг: что думает дерматолог о новом тренде в уходе за кожей
Секреты гармоничных отношений с кошкой: особенности восприятия, которые важно учитывать для заботливых владельцев
Около 10 млн жителей Украины стали беженцами
Эта запеканка с брокколи придётся вам по вкусу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников