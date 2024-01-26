Житель Волгограда обвинил свою экс-подругу в краже ради возвращения подаренного ей iPhone

Житель Волгограда решил вернуть подаренный девушке iPhone и заявил на неё в полицию

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Волгограде один мужчина решил вернуть подарок, который он подарил своей бывшей девушке, и для этого обратился в полицию, как сообщает Telegram-канал "Сапа Юг".

Фото: Openverse by yto is licensed under CC BY 2.0.

Год назад он познакомился с девушкой онлайн, после чего они начали встречаться, но у них часто возникали конфликты. Несмотря на это, мужчина решил порадовать ее и подарил iPhone 13 Pro.

Однако, всего через два дня они расстались, и мужчина попытался вернуть свой подарок. Бывшая девушка сказала, что отдаст телефон после того, как получит его обратно из ремонта, но мужчина не верил ей и обратился в полицию, обвинив её в краже.

Полицейские провели проверку и выяснили, что телефон действительно был в ремонте после того, как его случайно уронил ребенок женщины на плитку. Девушка подчеркнула, что не просила ничего ей дарить и готова вернуть смартфон.

В конечном итоге, она всё-таки вернула волгоградцу телефон, а ему был выписан штраф в размере 10 тысяч рублей.