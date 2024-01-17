Хацкевич оскорбил Волгоград, вызвав волнение в спортивной общественности

Скандал в мире футбола: Хацкевич оскорбил Волгоград, вызвав волнение в спортивной общественности

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший знаменитый футболист и ныне тренер, Александр Хацкевич, стал объектом общественного волнения после своих неудачных высказываний о Волгограде. В интервью на YouTube-канале "Жизнь-малина", он назвал город "сраным", вызвав возмущение в спортивном сообществе и за его пределами.

Фото: openverse by Football.ua is licensed under CC BY-SA 3.0

Хацкевич, столкнувшийся с неудачами на тренерском поприще, выразил свою негодование поездкой в "сраный Волгоград" и "сраную Россию". Это высказывание стало поводом для обсуждения в социальных сетях и вызвало негодование в Волгограде, где находится клуб "Ротор", ранее возглавляемый Хацкевичем.

Как сообщает novostivolgograda.ru, многие волгоградские футбольные эксперты отметили неуважительное отношение к городу-герою, вспомнившемуся своим героическим сопротивлением фашизму во Второй мировой войне. Эксперты также подчеркнули, что подобные высказывания могут иметь юридические последствия для Хацкевича.

Сергей Хохлов, авторитетный спортивный журналист, предложил рассматривать высказывания Хацкевича в контексте геополитической ситуации и его зависимости от жизни на Украине и в западной Европе. Он также выразил уверенность, что подобные комментарии лишь ухудшают репутацию Хацкевича как тренера и могут повлечь за собой негативные последствия.