Школьница вонзила нож в грудь маленького брата

14-летняя девочка чуть не убила своего 9-летнего брата. Инцидент произошёл в Балашихе.
Конфликт между детьми привёл к тому, что школьница нанесла ножевое ранение мальчику. Она метнула острый предмет в грудь, о чём рассказал их отец Фёдор. Мужчина сообщил, что дети время от времени конфликтовали, однако это никогда не перерастало в поножовщину.
"Ну, бывает, укусил кто-то друг друга, такое было. Но чтобы за нож браться — нет", — сказал отец в беседе с Телеканалом "360".
На данный момент мальчик находится в медицинском учреждение. Его состояние стабильно тяжёлое. Пострадавшего должны переместить в медицинский центр в Москве.
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