Школьница вонзила нож в грудь маленького брата

В Балашихе 14-летняя девочка метнула острый нож в грудь брата

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

14-летняя девочка чуть не убила своего 9-летнего брата. Инцидент произошёл в Балашихе.

Фото: https://www.mos.ru/news/item/72768073/ by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Конфликт между детьми привёл к тому, что школьница нанесла ножевое ранение мальчику. Она метнула острый предмет в грудь, о чём рассказал их отец Фёдор. Мужчина сообщил, что дети время от времени конфликтовали, однако это никогда не перерастало в поножовщину.

"Ну, бывает, укусил кто-то друг друга, такое было. Но чтобы за нож браться — нет", — сказал отец в беседе с Телеканалом "360".

На данный момент мальчик находится в медицинском учреждение. Его состояние стабильно тяжёлое. Пострадавшего должны переместить в медицинский центр в Москве.