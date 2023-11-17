В Балашихе задержали восьмиклассницу, готовившую нападение на школу

В Балашихе Московской области задержана ученица восьмого класса, которая планировала нападение на школу №15. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на спецслужбы.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

По информации источника, сотрудники спецслужб обнаружили в соцсетях несколько публикаций девочки, связанных с её намерениями. Кроме того, школьница искала в интернете предметы, которые могли бы быть использованы для совершения нападения.

В ходе обысков в квартире у задержанной были изъяты телефон, флешка, тактический и охотничий ножи, а также самодельный предмет с фитилем. Также найдены две футболки с надписями "Natural selection" ("естественный отбор") и "Wrath" ("гнев").

В настоящее время задержанная школьница находится под стражей. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статьям "Организация террористической деятельности" и "Приготовление к убийству".

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