Преподавание казахского языка и литературы, а также истории Казахстана пока не будет вводиться в российских школах Байконура. Об этом сообщили в управлении образованием города-космодрома.
Решение принято согласно пожеланиям родителей и результатам изучения общественного мнения. Изучение указанных предметов возможно во внеурочном и факультативном порядке. Пока же школьники и родители выбирают подготовку к государственной итоговой аттестации, изучение иностранных языков, спорт и патриотическое воспитание.
Исключение сделано для одной школы — имени Янгеля. Спецпредставитель президента Казахстана на комплексе "Байконур" Кайрат Нуртай заявил, что таким образом у сегодняшних школьников будет возможность и дальше обучаться в казахстанских вузах.
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