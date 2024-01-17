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Полицейские пострадали в массовых беспорядках в Башкирии

В результате беспорядков в Башкирии есть пострадавшие

Происшествия » Человеческий фактор

Несогласованное сборище в Баймаке в Башкирии переросло в беспорядки, в результате которых потсрадали несколько человек, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

В результате беспорядков в Башкирии есть пострадавшие
Фото: TG RusNews

Поводом к протестам стало вынесение приговора экоактивисту Фаилю Алчинову (внесен в перечень террористов и экстремистов) за разжигание межнациональной розни 17 января. Ему дали четыре года колонии.

"В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, в том числе с применением предметов, используемых в качестве оружия, пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов", — заявили в СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

"Это очень серьёзная статья Уголовного кодекса, из разряда особо тяжких. Массовые беспорядки — угроза национальной безопасности страны, поэтому и наказание по этой статье достаточно серьёзное", — предупредил председатель Башкирского общественного совета МВД России Рафаил Диваев.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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