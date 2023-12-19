Бастрыкин требует разобраться в деле об избитом подростке

Инцидент, в ходе которого группа сверстников атаковала несовершеннолетнего парня в подъезде жилого дома в Новосибирске, стал предметом внимания Следственного комитета России по Новосибирской области. Глава СКР Александр Бастрыкин выразил требование предоставить отчет о текущем состоянии расследования данного случая.
Хотя точная дата инцидента не была уточнена в официальном сообщении, расследование уже запущено. Согласно данным СМИ, пострадавшему якобы потребовали оплату нескольких тысяч рублей, а также сообщается о краденом пистолете, сообщает atas.info.
"Глава ведомства поручил руководителю Следственного управления СК России по Новосибирской области, Долгалеву Е. Г., представить отчет о ходе проверки и установленных обстоятельствах", — уточнили в Следственном комитете.
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