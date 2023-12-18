В одном из дворов Екатеринбурга обнаружили мёртвую полураздетую девушку в наушниках. Это случилось в воскресенье, 17 декабря.
Труп был найден неподалёку от 25-этажки по улице 40-летия Комсомола, сообщает E1.RU со ссылкой на очевидцев. По словам местной жительницы, полицейские и медики, прибывшие к месту ЧП, прикрыли тело погибшей. Подчёркивается, что речь идёт о 25-летней девушке. Причины смерти уточняются.
"Зрелище не из приятных", — отметили очевидцы.
В региональном Следкоме пока не комментировали трагедию.
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