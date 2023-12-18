В Екатеринбурге во дворе 25-этажного дома нашли тело полураздетой девушки

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В одном из дворов Екатеринбурга обнаружили мёртвую полураздетую девушку в наушниках. Это случилось в воскресенье, 17 декабря.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Труп был найден неподалёку от 25-этажки по улице 40-летия Комсомола, сообщает E1.RU со ссылкой на очевидцев. По словам местной жительницы, полицейские и медики, прибывшие к месту ЧП, прикрыли тело погибшей. Подчёркивается, что речь идёт о 25-летней девушке. Причины смерти уточняются.

"Зрелище не из приятных", — отметили очевидцы.

В региональном Следкоме пока не комментировали трагедию.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге обнаружили пакет, в котором находился живой младенец. Ребёнка передали врачам одной из городских больниц.