В Екатеринбурге нашли пакет с живым младенцом

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге 15 декабря произошло событие, когда мужчина обнаружил на улице полиэтиленовый пакет с живым младенцем. Позднее стало известно, что 20-летняя девушка родила ребенка, завернула его в пакет и оставила в сугробе. 28-летний герой события не оставил ребенка без внимания, взял его на руки и обратился в полицию и к врачам.

Фото: openverse.org by Митрохина Марина is licensed under CC BY-SA 4.0

Как сообщает "Царьград", глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что медицинские специалисты неонатологического отделения одной из больниц Екатеринбурга сейчас сражаются за жизнь младенца. Эта драматичная история вынуждает задуматься об ответственности и заботе по отношению к наименьшим существам в обществе.