В Иркутской области по делу об убийстве 15-летнего подростка на остановке общественного транспорта арестовали шесть человек. В ходе конфликта школьнику нанесли несколько ножевых ранений.
Как сообщили в СУСК РФ по Иркутской области, шестеро фигурантов доставили к следователю.
"Всего к следователям доставлены шесть человек. Изъято орудие убийства (нож)", — говорится в сообщении.
Трагедия произошла 2 декабря. Между подростками разгорелся конфликт, в ходе которого потерпевшему нанесли четыре ножевых ранения.
Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
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