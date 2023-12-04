В Иркутске арестовали шесть человек по делу об убийстве школьника

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В Иркутской области по делу об убийстве 15-летнего подростка на остановке общественного транспорта арестовали шесть человек. В ходе конфликта школьнику нанесли несколько ножевых ранений.

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Как сообщили в СУСК РФ по Иркутской области, шестеро фигурантов доставили к следователю.

"Всего к следователям доставлены шесть человек. Изъято орудие убийства (нож)", — говорится в сообщении.

Трагедия произошла 2 декабря. Между подростками разгорелся конфликт, в ходе которого потерпевшему нанесли четыре ножевых ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".