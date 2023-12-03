В Иркутске школьника убили на остановке

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Иркутске на остановке общественного транспорта зарезали 15-летнего мальчика.

Фото: https://cdn.vashgorod.ru/uploads/images/news/2f38075dcefdd47e9fc70676b2a6b483.jpg

Трагедия произошла субботним вечером. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации новостного ресурса, мальчик и его четверо сверстников ждали автобус на остановке "Лисиха". К ребятам подошли 10 подростков и спровоцировали драку, задав вопрос с какого ты района, чушпан?".

Один из зачинщиков конфликта вонзил нож в шею 15-летнего школьника. Мальчик умер, не дождавшись приезда медиков.

Правоохранители задержали двоих участников драки, у одного из которых при себе оказался нож.