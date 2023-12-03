В Иркутске на остановке общественного транспорта зарезали 15-летнего мальчика.
Трагедия произошла субботним вечером. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По информации новостного ресурса, мальчик и его четверо сверстников ждали автобус на остановке "Лисиха". К ребятам подошли 10 подростков и спровоцировали драку, задав вопрос с какого ты района, чушпан?".
Один из зачинщиков конфликта вонзил нож в шею 15-летнего школьника. Мальчик умер, не дождавшись приезда медиков.
Правоохранители задержали двоих участников драки, у одного из которых при себе оказался нож.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.