Беременная ростовчанка ножом ранила мужа, заставлявшего сделать аборт, и получила условный срок

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ростовской области беременная женщина атаковала своего гражданского супруга ножом, за что ее приговорили к условному лишению свободы на два года, сообщает kp.ru. Ныне суд уже вынес решение по её делу.

Фото: openverse by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0.

Инцидент произошел в городе Батайске. По данным СМИ, пара проживала в арендованной квартире и воспитывала двухлетнего ребенка. Когда женщина объявила мужу о своей новой беременности, он отреагировал негативно.

"Он потребовал, чтобы я сделала аборт, и заявил, что я ребенка нагуляла", — цитирует издание слова ростовчанки.

После этого женщина пошла с подругой в бар, чтобы снять стресс. После возвращения домой конфликт с мужем продолжился, и в какой-то момент он толкнул её. В ответ женщина вонзила нож в его живот.

Опомнившись, женщина сама вызвала "Скорую помощь". Инцидент привлёк внимание полиции, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Суд признал женщину виновной и приговорил к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.