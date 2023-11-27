В Ростовской области беременная женщина атаковала своего гражданского супруга ножом, за что ее приговорили к условному лишению свободы на два года, сообщает kp.ru. Ныне суд уже вынес решение по её делу.
Инцидент произошел в городе Батайске. По данным СМИ, пара проживала в арендованной квартире и воспитывала двухлетнего ребенка. Когда женщина объявила мужу о своей новой беременности, он отреагировал негативно.
"Он потребовал, чтобы я сделала аборт, и заявил, что я ребенка нагуляла", — цитирует издание слова ростовчанки.
После этого женщина пошла с подругой в бар, чтобы снять стресс. После возвращения домой конфликт с мужем продолжился, и в какой-то момент он толкнул её. В ответ женщина вонзила нож в его живот.
Опомнившись, женщина сама вызвала "Скорую помощь". Инцидент привлёк внимание полиции, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Суд признал женщину виновной и приговорил к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.