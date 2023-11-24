В Екатеринбурге полиция задержала криминального авторитета Александра Дискова

1:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Александра Дискова, известного как Фартовый, бизнесмена из Екатеринбурга задержали утром 22 ноября в аэропорту Кольцово. Считается, что он является наследником бизнеса покойного Германа Гардта, известного как Гера ЖБИ.

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Фартовый находился в розыске после инцидента, произошедшего в баре на улице Радищева ночью 12 ноября, в результате которого трое мужчин получили телесные повреждения. По информации источника 66. RU, на тот момент Дисков конфликтовал с представителями семьи Гасаян, связанными с криминальным авторитетом Гией Свердловским (Георгием Акоевым).

Сотрудники правоохранительных органов начали уголовное преследование в связи с преступлениями хулиганства и покушения на убийство. Под подозрением находится Дисков, однако, по данным информатора 66. RU, к моменту объявления о его розыске он уже успел покинуть территорию России. Мужчина вернулся из своей поездки в Дубай только 22 ноября, сопровождаемый близкими родственниками и бывшим высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов из Свердловской области. Однако, несмотря на данное "сопровождение", бизнесмена всё же задержали.

Ранее сообщалось, что вышедший на свободу экс-убийца Саша Солдат поменял внешность и спрятался от бывших подельников.