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Вышедший на свободу экс-убийца Саша Солдат поменял внешность и спрятался от бывших подельников

1:38
Происшествия

Саша Солдат (настоящее имя — Александр Пустовалов), бывший наёмный убийца, скрывается от своих прежних сообщников, опасаясь возмездия. Он решил сменить внешность и планирует также поменять имя. Об этом сообщил Telegram-канала SHOT.

Вышедший на свободу экс-убийца Саша Солдат поменял внешность и спрятался от бывших подельников
Фото: Фото: ГСУ СК России

После выхода на свободу из Тверской колонии, где Солдат отбывал наказание, он немедленно скрылся в неизвестном городе, наименование которого даже сотрудникам колонии не разглашается. Самым охраняемым лицам, сопровождавшим мужчину, не было известно, кого они именно выпускали на свободу из тюрьмы.

По данным источника, Солдат, возможно, скрывается в доме своей жены. Во время своего заключения он полностью изменил внешность, чтобы забыть о прошлом. Мужчина также планирует изменить свои паспортные данные. Однако у него возникла огромная проблема — из-за наложенного административного надзора Солдат не может изменить имя. Он должен являться в полицию дважды в месяц, быть дома с 22:00 до 6:00 утра, а также оставаться в городе, где живёт.

Напомним, что Сашу Солдата арестовали в 1999 году, и Одинцовский суд приговорил его к 24 годам тюремного заключения строгого режима. Он был признан виновным в 18 убийствах, включая совместное участие в расправе над Александром Солоником, одним из самых известных киллеров в России. Позже следствие также установило его причастность к ещё четырём эпизодам.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Вышедший на свободу экс-убийца Саша Солдат поменял внешность и спрятался от бывших подельников
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