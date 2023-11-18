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Известный убийца 90-х годов Саша Солдат вышел на свободу в Монино

1:21
Происшествия

Один из самых известных убийц 90-х годов Александр Пустовалов, более известный как Саша Солдат, был освобождён из колонии строгого режима в Монино.

Известный убийца 90-х годов Саша Солдат вышел на свободу в Монино
Фото: Фото: ГСУ СК России

По данным источника, Пустовалову был вынесен приговор трижды, что в итоге привело к его 24-летнему заключению. Он отбывал своё наказание сначала во Владимирском централе, а затем в ИК-9, которая находится в Тверской области. За время своего содержания под стражей, начиная с 2017 года, он работал сборщиком ритуальных изделий, а позже занимался засолкой овощей.

Согласно условиям его освобождения, Пустовалов будет находиться под постоянным наблюдением правоохранительных органов в течение следующих трех лет. Дважды в месяц ему необходимо будет являться в полицию для регистрации. Кроме того, ему запрещено покидать город, где он зарегистрирован, а также находиться на улице вечером и ночью, пишет РИА Новости.

В начале 90-х годов Саша Солдат был членом преступной группировки Ореховского района. Он был задержан в 1999 году и, по версии следствия, причастен к гибели около 30 человек, включая сотрудников правоохранительных органов.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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