Один из самых известных убийц 90-х годов Александр Пустовалов, более известный как Саша Солдат, был освобождён из колонии строгого режима в Монино.
По данным источника, Пустовалову был вынесен приговор трижды, что в итоге привело к его 24-летнему заключению. Он отбывал своё наказание сначала во Владимирском централе, а затем в ИК-9, которая находится в Тверской области. За время своего содержания под стражей, начиная с 2017 года, он работал сборщиком ритуальных изделий, а позже занимался засолкой овощей.
Согласно условиям его освобождения, Пустовалов будет находиться под постоянным наблюдением правоохранительных органов в течение следующих трех лет. Дважды в месяц ему необходимо будет являться в полицию для регистрации. Кроме того, ему запрещено покидать город, где он зарегистрирован, а также находиться на улице вечером и ночью, пишет РИА Новости.
В начале 90-х годов Саша Солдат был членом преступной группировки Ореховского района. Он был задержан в 1999 году и, по версии следствия, причастен к гибели около 30 человек, включая сотрудников правоохранительных органов.
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