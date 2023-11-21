Максимальное наказание за отказ удалить запрещённый контент назначено Telegram.
Telegram Messenger inc. придётся ответить за нарушение законодательства. Таганский суд столицы оштрафовал компанию на 4 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости.
По информации издания, в мессенджере был опубликован фейк о действиях российских военных в зоне специальной военной операции. Уточняется, что организация отказалась удалять эту информацию.
Компанию признали виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.