Telegram заплатит 4 млн рублей за отказ удалить фейк об СВО

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Максимальное наказание за отказ удалить запрещённый контент назначено Telegram.

Фото: flickr.com

Telegram Messenger inc. придётся ответить за нарушение законодательства. Таганский суд столицы оштрафовал компанию на 4 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости.

По информации издания, в мессенджере был опубликован фейк о действиях российских военных в зоне специальной военной операции. Уточняется, что организация отказалась удалять эту информацию.

Компанию признали виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.