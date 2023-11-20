Взрыв гранаты в частном доме в Киеве: двое погибших

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По данным силовиков, случай произошёл в Днепропетровском районе украинской столицы. В ходе предварительной проверки, полицейскими было установлено, что одной из жертв оказался боец ВСУ.

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"В результате детонации гранаты погиб военнослужащий и находившаяся в доме женщина. Ещё один мужчина — брат погибшего — получил ранения, его госпитализировали врачи", — сказано в сообщении.

Напомним, в начале ноября произошёл в Киевской области. Там взрыв гранаты в частном доме унёс жизнь 39-летнего помощника главкома ВСУ Валерия Залужного. Позже выяснилось, что взрывоопасное устройство военному подарили коллеги на день рождения.