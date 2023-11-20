По данным силовиков, случай произошёл в Днепропетровском районе украинской столицы. В ходе предварительной проверки, полицейскими было установлено, что одной из жертв оказался боец ВСУ.
"В результате детонации гранаты погиб военнослужащий и находившаяся в доме женщина. Ещё один мужчина — брат погибшего — получил ранения, его госпитализировали врачи", — сказано в сообщении.
Напомним, в начале ноября произошёл в Киевской области. Там взрыв гранаты в частном доме унёс жизнь 39-летнего помощника главкома ВСУ Валерия Залужного. Позже выяснилось, что взрывоопасное устройство военному подарили коллеги на день рождения.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.