В Южно-Сахалинске охранники не пустили бойцов СВО в российский бар

В Южно-Сахалинске произошёл инцидент возле бара, в который пытались попасть бойцы, вернувшиеся с зоны специальной военной операции. Охранники отказали им в доступе без объяснения причин и не согласились вызвать администратора.

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Как сообщает RT, в результате конфликта охранники вызвали сотрудников частной охранной компании, которые не только вытолкнули участников СВО на улицу, но и в одном случае воспользовались газовым пистолетом, а в другом использовали газовый баллончик, что привело к ожогам сетчатки и повреждению носа у пострадавших бойцов.

"Мы попросили администратора позвать, на что они начали проявлять агрессию, мы начали снимать видео, они вызвали ГБР местного ЧОПа, вытолкнули нас на улицу", — рассказал военный.

Губернатор называет эту ситуацию неприемлемой и заявляет, что правоохранительные органы проведут расследование.