В Южно-Сахалинске произошёл инцидент возле бара, в который пытались попасть бойцы, вернувшиеся с зоны специальной военной операции. Охранники отказали им в доступе без объяснения причин и не согласились вызвать администратора.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.