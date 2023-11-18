Ясновидящая Наталья Федосеенко уверена, что спецоперация на Украине продолжится еще 1-2 года и её финальная стадия ещё далека. Она прогнозирует, что конфликт закончится необычным образом, что удивит общественность.
По прогнозу Федосеенко, ВС РФ будут достигать всё больших успехов на фронте. Она также предсказывает, что после окончания конфликта западные страны продолжат провокации. Федосеенко допускает, что Польша и страны Прибалтики будут стремиться ослабить Россию.
Согласно прогнозу ясновидящей, через девять лет после окончания спецоперации произойдёт событие, которое позволит России расширить свои границы. Бюджет РФ будет расти, и благосостояние граждан улучшится, что позволит им жить лучше, чем прежде.
"В ближайшие десять лет мы увидим, как многие страны будут хотеть дружить с нами, а некоторые начнут проситься войти в состав России", — заверила экстрасенс в беседе с "МК".
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