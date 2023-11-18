Экстрасенс Федосеенко: СВО продлится ещё два года

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Ясновидящая Наталья Федосеенко уверена, что спецоперация на Украине продолжится еще 1-2 года и её финальная стадия ещё далека. Она прогнозирует, что конфликт закончится необычным образом, что удивит общественность.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

По прогнозу Федосеенко, ВС РФ будут достигать всё больших успехов на фронте. Она также предсказывает, что после окончания конфликта западные страны продолжат провокации. Федосеенко допускает, что Польша и страны Прибалтики будут стремиться ослабить Россию.

Согласно прогнозу ясновидящей, через девять лет после окончания спецоперации произойдёт событие, которое позволит России расширить свои границы. Бюджет РФ будет расти, и благосостояние граждан улучшится, что позволит им жить лучше, чем прежде.

"В ближайшие десять лет мы увидим, как многие страны будут хотеть дружить с нами, а некоторые начнут проситься войти в состав России", — заверила экстрасенс в беседе с "МК".