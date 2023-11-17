Украинский политик Гайдай: официальный Киев "прогуливает" бюджет в ожидании окончания СВО

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Чиновники Незалежной гуляют "на широкую ногу", ожидая окончания конфликта, заявил украинский политик Сергей Гайдай. По его словам, служащие высших эшелонах власти покупают дорогие вещи и "прозябают" в ресторанах на деньги из бюджета.

Фото: https://t.me/stranaua

Как подчеркнул Гайдай, для украинских политиков конфликт "уже закончился".

"Для них (украинского руководства. — Прим. ред.) война закончилась. Они гуляют свадьбы на миллионы долларов, с тортами до неба, покупают дорогие иномарки, прозябают в ресторанах в Киеве", — пояснил политик в интервью Politeka Online.

По словам Гайдая, никого не волнует, что население страны сократилось, а иллюзии о развале России не имеют смысла.

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