Чиновники Незалежной гуляют "на широкую ногу", ожидая окончания конфликта, заявил украинский политик Сергей Гайдай. По его словам, служащие высших эшелонах власти покупают дорогие вещи и "прозябают" в ресторанах на деньги из бюджета.
Как подчеркнул Гайдай, для украинских политиков конфликт "уже закончился".
"Для них (украинского руководства. — Прим. ред.) война закончилась. Они гуляют свадьбы на миллионы долларов, с тортами до неба, покупают дорогие иномарки, прозябают в ресторанах в Киеве", — пояснил политик в интервью Politeka Online.
По словам Гайдая, никого не волнует, что население страны сократилось, а иллюзии о развале России не имеют смысла.
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