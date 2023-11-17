Magyar Hírlap: вступить в ЕС Украине помешает "безграничная ненависть" к венграм

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Украина не сможет вступить в Евросоюз из-за своей "безграничной ненависти" к национальным меньшинствам, заявили аналитики. Как пример они привели указ, в котором Киев "разрешил" разговаривать в школах Незалежной на венгерском языке только после пяти часов вечера.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

По данным аналитиков, кроме прочего, венгерским врачам в украинских больницах Закарпатья запретили говорить с пациентами на родном языке, что стало проявлением "безграничной ненависти".

"Украина, претендующая на членство в Европейском Союзе, планирует ещё один поразительный антивенгерский шаг", — пишет Magyar Hírlap.

По мнению авторов, страна, которая активно притесняет национальные меньшинства на своей территории, не достойна членства в Евросоюзе.

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