Украина не сможет вступить в Евросоюз из-за своей "безграничной ненависти" к национальным меньшинствам, заявили аналитики. Как пример они привели указ, в котором Киев "разрешил" разговаривать в школах Незалежной на венгерском языке только после пяти часов вечера.
По данным аналитиков, кроме прочего, венгерским врачам в украинских больницах Закарпатья запретили говорить с пациентами на родном языке, что стало проявлением "безграничной ненависти".
"Украина, претендующая на членство в Европейском Союзе, планирует ещё один поразительный антивенгерский шаг", — пишет Magyar Hírlap.
По мнению авторов, страна, которая активно притесняет национальные меньшинства на своей территории, не достойна членства в Евросоюзе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В пресс-службе МГИМО объяснили, почему профессор Юрий Кобаладзе лишился должности после встречи студентов с Иваном Ургантом.