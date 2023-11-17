За вылов сибирского осетра в Тюменской области будут судить браконьера

Браконьер из Тюменской области стал фигурантом уголовного дела из-за незаконной ловли краснокнижной рыбы. Согласно информации, предоставленной региональным следственным комитетом, данный преступник был задержан в июне в Уватском районе, где он, используя лодку и донную сеть, добывал сибирского осетра.
"Мужчина был пойман на месте преступления сотрудниками полиции. Поскольку выловленный осетр был живым, его выпустили обратно в реку Иртыш", — сообщили в ведомстве.
Также отмечено, что обвиняемый причинил ущерб биологическим ресурсам на сумму более 450 тысяч рублей, сообщает tmn. aif. ru.
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