Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Баржа с людьми перевернулась на Ладожском озере
Новейший российский атомный ледокол получил название "Сталинград"
После драки в Москве почти 140 человек оказались в полиции
Британцам предложили копеечный лайфхак для экономии на отоплении
Посол Израиля в РФ Цви заявил о прекращении ХАМАС переговоров по заложникам
Подоляк: обещанное Киеву вооружение доходит не за неделю, а за несколько месяцев
Школьники Омска жалуются на видеонаблюдение в туалете
Актриса Кристина Асмус рассказала о фобии, которая появилась у нее из-за Гарика Харламова
WSJ: Европа не сможет заменить Украине поставки техники и финансирование из США

За вылов сибирского осетра в Тюменской области будут судить браконьера

Происшествия

Браконьер из Тюменской области стал фигурантом уголовного дела из-за незаконной ловли краснокнижной рыбы. Согласно информации, предоставленной региональным следственным комитетом, данный преступник был задержан в июне в Уватском районе, где он, используя лодку и донную сеть, добывал сибирского осетра.

За вылов сибирского осетра в Тюменской области будут судить браконьера
Фото: Openverse by catble is licensed under CC0 1.0

"Мужчина был пойман на месте преступления сотрудниками полиции. Поскольку выловленный осетр был живым, его выпустили обратно в реку Иртыш", — сообщили в ведомстве.

Также отмечено, что обвиняемый причинил ущерб биологическим ресурсам на сумму более 450 тысяч рублей, сообщает tmn. aif. ru.

У Волгоградских браконьеров изъяли 300 кг осетровых
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Авдеевка "посыпалась", ВС РФ могут взять всю левобережную Украину

Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение. 

Оборона Авдеевки "посыпалась", паникуют украинские источники
В МГИМО рассказали о причинах увольнения профессора Колабадзе после встречи студентов с Ургантом
Почему устроивший встречу с Ургантом профессор уволен, объяснили в МГИМО
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Мошенничество в Сети: как не стать жертвой Александр Приходько Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова
Уволенный из-а Урганта префессор МГИМО состоит в звании генерал-майора СВР
Врач назвал россиянам еду, которая сгущает кровь
Светлана Бондарчук призналась, что сейчас переживает предательство и разочарование
Светлана Бондарчук призналась, что сейчас переживает предательство и разочарование
Последние материалы
Лада Дэнс рассказала, чем закончилось разбирательство с водителем, который виноват в аварии с участием певицы
Политолог Ищенко: Украина — это жертва геополитики США
В Черногорске задержали вора, который сам посоветовал потерпевшей обратиться в полицию
Запад растерянно гадает, почему Россия не тонет под гнётом санкций
В погоне за подписчиком: к каким уловкам прибегали СМИ в прежние времена
Врач Кондрахина: Храп может быть причиной утренней усталости
В Союзе потребителей призвали не верить "индексу оливье"
Повышение ключевой ставки ЦБ: причины и последствия
Смольянинова* и Быкова** обманом пытался вывезти с Запада двойник Андрея Ермака
Врач Хухрев: пожелтение кожи может указывать на проблемы с печенью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников