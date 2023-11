За вылов сибирского осетра в Тюменской области будут судить браконьера

Браконьер из Тюменской области стал фигурантом уголовного дела из-за незаконной ловли краснокнижной рыбы. Согласно информации, предоставленной региональным следственным комитетом, данный преступник был задержан в июне в Уватском районе, где он, используя лодку и донную сеть, добывал сибирского осетра.

Фото: Openverse by catble is licensed under CC0 1.0