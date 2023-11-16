В Дагестане чиновник потерял кисть при взрыве гранаты

0:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Заместитель главы города Буйнакска Гамзат Османов повредил левую руку при взрыве светошумовой гранаты.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

В момент детонации 30-летний чиновник находился на цокольном этаже жилого дома. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Мужчину с оторванной кистью на скорой доставили в районную больницу.

Уточняется, что Гамзат Османов до начала политической карьеры участвовал в чемпионатах мира и Европы по борьбе.

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