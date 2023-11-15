Москвича задержали после необычного свидания в метро

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчина сделал своей девушке предложение руки и сердца в столичном метро и оказался в отделении полиции.

Фото: facebook.com

Молодой человек решил провести романтическое свидание прямо на проходе в метро. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РИА Новости.

По информации издания, организатор встречи расставил стулья и стол, разлил безалкогольные напитки по фужерам и сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца.

После оригинального свидания москвича арестовали полицейские. На него за мелкое хулиганство составили административный протокол.

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