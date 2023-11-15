Мужчина сделал своей девушке предложение руки и сердца в столичном метро и оказался в отделении полиции.
Молодой человек решил провести романтическое свидание прямо на проходе в метро. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РИА Новости.
По информации издания, организатор встречи расставил стулья и стол, разлил безалкогольные напитки по фужерам и сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца.
После оригинального свидания москвича арестовали полицейские. На него за мелкое хулиганство составили административный протокол.
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