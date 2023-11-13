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Al Mayadeen: при ракетном ударе по базе США в Сирии погибли американские военные

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Происшествия

При ракетном ударе по военной базе США на востоке Сирии погибли американские военные, сообщили ливанские СМИ.

Al Mayadeen: при ракетном ударе по базе США в Сирии погибли американские военные
Фото: mil.ru

Согласно информации, под обстрел попала база на месторождении нефти "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор.

"Среди американских военных есть погибшие в результате ракетного удара по базе "Конико" на востоке Сирии", — передаёт Al Mayadeen.

Сколько конкретно американских военных погибло, не уточняется. Известно, что по базе выпустили не менее 15 ракет.

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Краткая история войны в Сирии: как террористы чуть не захватили целую страну
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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