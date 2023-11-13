При ракетном ударе по военной базе США на востоке Сирии погибли американские военные, сообщили ливанские СМИ.
Согласно информации, под обстрел попала база на месторождении нефти "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор.
"Среди американских военных есть погибшие в результате ракетного удара по базе "Конико" на востоке Сирии", — передаёт Al Mayadeen.
Сколько конкретно американских военных погибло, не уточняется. Известно, что по базе выпустили не менее 15 ракет.
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