Al Mayadeen: при ракетном ударе по базе США в Сирии погибли американские военные

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

При ракетном ударе по военной базе США на востоке Сирии погибли американские военные, сообщили ливанские СМИ.

Фото: mil.ru

Согласно информации, под обстрел попала база на месторождении нефти "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор.

"Среди американских военных есть погибшие в результате ракетного удара по базе "Конико" на востоке Сирии", — передаёт Al Mayadeen.

Сколько конкретно американских военных погибло, не уточняется. Известно, что по базе выпустили не менее 15 ракет.

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