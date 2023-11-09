Агентство Reuters сообщило о получении ливанской политической партией "Хезболла" противокорабельных ракет П-800 "Яхонт" из Сирии. Уточняется, что новое оружие способно поражать крупные военные корабли.
По своим характеристикам, П-800 "Яхонт" — это советские и российские сверхзвуковые противокорабельные самонаводящиеся крылатые ракеты, являющиеся аналогом ракеты 3М55 "Оникс". Однако, в отличие от "Оникса", характеристики "Яхонта" занижены. Дальность данных ракет составляет до 300 км, а скорость — до 750 м/с. Кроме того, стартовая масса оружия составляет около 3 т.
П-800 "Яхонт" активно применялись во время войны в Сирии, а также в зоне специальной военной операции на Украине. О поставке партии "Яхонтов" Россия и Сирия подписали контракт ещё в 20007 году.
Теперь лидер партии "Хезболла" Сайед Хасан Насралла грозится ответом прибывшему к берегам Израиля американскому военному флоту при помощи данных ракет.
"Мы подготовились к флотилии, которой вы нам угрожаете", — заметил Насралла в своём видеообращении.
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