Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил о последствиях атаки беспилотников
По словам губернатора, в городе отработала система ПВО. Фрагменты одного из сбитых БПЛА упали на кровлю частного дома в Андреевке. Пожар был ликвидирован огнеборцами.
"По уточненной информации от Спасательной службы Севастополя, обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. У него перелом руки. Угрозы жизни нет", — сообщил Развожаев в своём Telegram-канале.
Фрагменты сбитых в результате работы ПВО беспилотников также нашли в районе Качи. Обошлось без серьёзных разрушений зданий и повреждения коммуникаций.
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