Житель Севастополя получил ранения при падении сбитого БПЛА

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил о последствиях атаки беспилотников

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

По словам губернатора, в городе отработала система ПВО. Фрагменты одного из сбитых БПЛА упали на кровлю частного дома в Андреевке. Пожар был ликвидирован огнеборцами.

"По уточненной информации от Спасательной службы Севастополя, обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. У него перелом руки. Угрозы жизни нет", — сообщил Развожаев в своём Telegram-канале.

Фрагменты сбитых в результате работы ПВО беспилотников также нашли в районе Качи. Обошлось без серьёзных разрушений зданий и повреждения коммуникаций.

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