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ABC: детективы в США нашли женщину, которая считалась пропавшей без вести более 40 лет

2:16
Происшествия

Правоохранительные органы в Соединённых Штатах сумели установить личность женщины, которую считали пропавшей без вести в течение более 40 лет. Об этом сообщает ABC.

ABC: детективы в США нашли женщину, которая считалась пропавшей без вести более 40 лет
Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.

Летом прошлого года детективы пришли к 42-летней Холли Миллер, у которой были муж и пятеро детей. Ей стали известны подробности о том, что её биологических родителей убили в 1981 году. Её объявили пропавшей без вести.

"Я была в шоке. Я не могла в это поверить", — рассказала Миллер.

В 1981 году в окрестностях Хьюстона были найдены останки молодой пары, личности их не установили. В 2021 году с использованием новых технологий было установлено, что погибшими были Дин Клаус и Тина Линн. В дальнейшем следствие выяснило, что у этой пары была маленькая дочь, о существовании которой никто не знал.

Позже стало известно, что девочку, потерявшую родителей, усыновил пастор Филип Макголдрик из Аризоны, когда некие люди принесли её в церковь. Они передали ему свидетельство о рождении ребёнка и записку, которую, как утверждали, написал отец девочки, в которой он отказывался от опеки над ней.

В тот же период мать Клауса получила телефонный звонок от неизвестного человека, который сообщил, что её сын бросил её машину в пригороде Лос-Анджелеса. Позже автомобиль вернули ей три женщины в белой одежде, которые рассказали, что сын присоединился к их религиозной группе и прекратил связь с семьёй.

Журналисты ABC удалось найти одну из этих женщин, которая подтвердила, что она была среди тех, кто вернул машину матери убитого Клауса. Однако она отрицает, что члены их религиозной группы имеют какое-либо отношение к смерти молодой пары.

Генеральная прокуратура Техаса провела ряд допросов членов этой религиозной группы, но не смогла установить их причастность к убийству Клауса и Линн. Официально сообщается, что расследование этого дела всё ещё продолжается.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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