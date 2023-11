Your browser does not support the audio element.

Второй пациент в мире, которому было пересажено свиное сердце, ушёл из жизни примерно через шесть недель после трансплантации. Об этом сообщили в медицинском центре Мэрилендского университета в США на своём официальном сайте.

Фото: openverse.org by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0.