В США умер пациент, которому сделали пересадку сердца

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Второй пациент в мире, которому было пересажено свиное сердце, ушёл из жизни примерно через шесть недель после трансплантации. Об этом сообщили в медицинском центре Мэрилендского университета в США на своём официальном сайте.

Фото: openverse.org by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0.

"С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине Лоренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимым заболеванием сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца от генетически модифицированной свиньи", — уточнили в организации.

Пациент страдал терминальной стадией сердечной недостаточности, что делало его непригодным для стандартной пересадки человеческого сердца. После операции ему удалось прожить примерно шесть недель. В это время его состояние заметно улучшилось, и он провёл ценное время с семьей, играя в карты со своей женой.

Ранее в СМИ сообщалось о случае пересадки свиного сердца человеку в медицинском университете Мэриленда в США. Пациент скончался спустя два месяца после операции.

Пересадка свиного сердца человеку, возможно, имеет потенциал, но в России к таким операциям относятся с осторожностью. Об этом заявил главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава Сергей Готье.