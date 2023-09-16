Врач Масчан: Шансы на успех при пересадке костного мозга увеличились вдвое

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Благодаря новым методам подбора доноров, вероятность выздоровления пациентов после пересадки костного мозга увеличилась вдвое, сообщил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий Центра им. Димы Рогачева и член-корреспондент РАН Алексей Масчан в интервью для "Газета.Ru".

Фото: Openverse

Пересадка костного мозга является спасительной процедурой при 500-600 различных заболеваниях, включая злокачественные заболевания крови, врожденные нарушения иммунитета и врожденные нарушения обмена веществ, как пояснил врач.

По мнению специалиста, вероятность выздоровления пациентов, которым была сделана трансплантация от неродственных доноров, в настоящее время увеличилась вдвое. Такие изменения связаны с применением новой технологии подбора неродственных доноров, развитием методов очистки костного мозга от клеток, способствующих серьезным осложнениям, а также с расширением баз данных потенциальных доноров.

Подбор подходящего донора осуществляется с использованием метода ДНК-типирования, при котором гены, ответственные за совместимость тканей донора и реципиента, сравниваются. Гематолог подчеркнул, что полное совпадение генов практически невозможно, и поэтому всегда проводится подавление иммунитета после пересадки. Это снижает риск реакции, известной как "трансплантат против хозяина", при которой иммунные клетки костного мозга донора атакуют здоровые ткани реципиента.

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Трансплантация костного мозга - Михаил Масчан // рецедив лейкоза, аферез, безопасность донора