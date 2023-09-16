Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
iPhone 15 открыл новые возможности для разработчиков мобильных приложений
Учёные открыли пользу употребления насекомых для метаболизма млекопитающих
Вещество, разрушающее гормоны, было обнаружено у 92% европейцев
Утренние удары по целям в Харькове: ракеты нашли цель, в небе — БПЛА
Украинский снайпер Прошинский рассказал о "катастрофических" потерях в рядах ВСУ
Стюардесса назвала национальную принадлежность самых раздражающих туристов
Гоген: умерший актёр Гришечкин пил беспробудно и спал на лавочках
Роналду подаст в суд на "Ювентус" из-за невыплаты "коронавирусных" денег
У берегов Испании полиция поймала лодку с 2,3 тоннами кокаина

Врач Масчан: Шансы на успех при пересадке костного мозга увеличились вдвое

1:35
Здоровье

Благодаря новым методам подбора доноров, вероятность выздоровления пациентов после пересадки костного мозга увеличилась вдвое, сообщил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий Центра им. Димы Рогачева и член-корреспондент РАН Алексей Масчан в интервью для "Газета.Ru".

Врач Масчан: Шансы на успех при пересадке костного мозга увеличились вдвое
Фото: Openverse

Пересадка костного мозга является спасительной процедурой при 500-600 различных заболеваниях, включая злокачественные заболевания крови, врожденные нарушения иммунитета и врожденные нарушения обмена веществ, как пояснил врач.

По мнению специалиста, вероятность выздоровления пациентов, которым была сделана трансплантация от неродственных доноров, в настоящее время увеличилась вдвое. Такие изменения связаны с применением новой технологии подбора неродственных доноров, развитием методов очистки костного мозга от клеток, способствующих серьезным осложнениям, а также с расширением баз данных потенциальных доноров.

Подбор подходящего донора осуществляется с использованием метода ДНК-типирования, при котором гены, ответственные за совместимость тканей донора и реципиента, сравниваются. Гематолог подчеркнул, что полное совпадение генов практически невозможно, и поэтому всегда проводится подавление иммунитета после пересадки. Это снижает риск реакции, известной как "трансплантат против хозяина", при которой иммунные клетки костного мозга донора атакуют здоровые ткани реципиента.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Трансплантация костного мозга - Михаил Масчан // рецедив лейкоза, аферез, безопасность донора
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Раскрыт маршрут побега из России матери предателя Кузьминова

Мать угнавшего российский военный вертолёт Ми-8 на Украину пилота Максима Кузьминова исчезла для близких ещё в начале года. Маршрут её отхода удалось выяснить.

Стал известен маршрут побега из РФ матери пилота, угнавшего вертолёт Ми-8 на Украину
Генерал Суровикин обнаружен в Алжире. Чем он там занимается?
Суровикин - в Алжире. Возможно, он возглавит миссию по поддержанию мира в зоне Сахеля
Стало известно о прошлом угнавшего вертолёт на Украину предателя
Стало известно о пилотах угнанного предателем на Украину Ми-8
Австрия не хочет пускать Болгарию в Шенген Михаил Плисюк Доктор Мейнерт исследовал долгожителей Сергей Лебедев Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова
Суд в Новосибирске не выпустил из-под под ареста бывших полицейских, подозреваемых в убийстве девочки
Опасный путь: ВСУ жестоко обошлись с пленными солдатами РФ
"Она не болела": народный артист Князев поражен смертью дочери Михаила Ульянова
"Она не болела": народный артист Князев поражен смертью дочери Михаила Ульянова
Последние материалы
Вещество, разрушающее гормоны, было обнаружено у 92% европейцев
Врач Масчан: Шансы на успех при пересадке костного мозга увеличились вдвое
Утренние удары по целям в Харькове: ракеты нашли цель, в небе — БПЛА
Украинский снайпер Прошинский рассказал о "катастрофических" потерях в рядах ВСУ
Стюардесса назвала национальную принадлежность самых раздражающих туристов
Гоген: умерший актёр Гришечкин пил беспробудно и спал на лавочках
Роналду подаст в суд на "Ювентус" из-за невыплаты "коронавирусных" денег
У берегов Испании полиция поймала лодку с 2,3 тоннами кокаина
Арестович*: Россию невозможно победить из-за ядерного оружия
Цена предательства Кузьминова: почему Россия не борется с ренегатами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников