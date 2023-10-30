В Москве заключён под стражу мигрант, который устроил стрельбу из пневматического пистолета на автобусной остановке.
Гражданин Таджикистана обвиняется в хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти. Об этом в своем Telegram-канале сообщила столичная прокуратура.
"28 октября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на остановке общественного транспорта на улице Софьи Ковалевской, грубо нарушая общественный порядок, из хулиганских побуждений выстрелил из пневматического пистолета в сторону женщины с малолетним ребенком, в результате чего пуля отрикошетила в женщину", — сообщили в ведомстве.
После этого мужчина выстрелил в сторону других двух женщин. Хулигана тут же попытались задержать полицейские. Однако пьяный мигрант оказывал активное сопротивление и даже применил физическую силу против одного из правоохранителей.
Суд согласился с доводами Тимирязевской межрайонной прокуратуры и отправил нарушителя общественного порядка под стражу.
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