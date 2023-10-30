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В Уссурийске женщина поблагодарила сотрудников водоканала за спасение ключей от авто

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Происшествия

В Уссурийске местная жительница выразила свою благодарность сотрудникам местного водоканала, которые оказали ей помощь возле колодца.

В Уссурийске женщина поблагодарила сотрудников водоканала за спасение ключей от авто
Фото: Openverse by marfis75 is licensed under CC BY-SA 2.0

Всё началось с того, что женщина случайно уронила свои автомобильные ключи в этот колодец, сообщает vostokmedia.com.

"Подали заявку в Водоканал и сегодня парни приехали и выкачали воду, достали ключи. Спасибо мужчинам. Всё было классно и быстро", — поделилась жительница в социальных сетях.

Она также пожелала работникам водоканала всевозможных благ и удачи. В комментариях к ее посту местные жители также выразили свою радость за горожанку.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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