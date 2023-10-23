В Таиланде скончался староста деревни от нападения слонихи при попытке выгнать её с плантации пальм

1:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В таиландской южной провинции Сураттхани старосту деревни смертельно ранила дикая слониха, которая охраняла своего детёныша. Об этом сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.

Фото: Openverse

Стадо, включающее от девяти до 11 диких слонов, пришло на плантацию пальм, где выращивается пальмовое масло, в районе Тха Чана провинции Сураттхани. Староста деревни, которому принадлежало сельскохозяйственное предприятие, собрал четырёх волонтёров-фермеров, чтобы попытаться отогнать животных обратно в лес.

Фермерам удалось это сделать, однако они потеряли из виду старосту, который пытался выгнать слониху с плантации. На тот момент рядом с ней находился её маленький детёныш. Когда фермеры вернулись на плантацию, они обнаружили старосту с тяжёлыми травмами. У него были сломаны и вдавлены рёбра, он получил серьёзные черепно-мозговые повреждения.

Согласно версии полиции, подкреплённой показаниями фермеров, вероятно, слониха восприняла попытки выгнать её с плантации вместе со слонёнком как нападение на своё потомство. Для защиты детёныша она решила напасть на мужчину, в результате чего он получил смертельные ранения.

Согласно газете, староста деревни по имени Самнао Крайкет скончался по пути в больницу.

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