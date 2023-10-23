В таиландской южной провинции Сураттхани старосту деревни смертельно ранила дикая слониха, которая охраняла своего детёныша. Об этом сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.
Стадо, включающее от девяти до 11 диких слонов, пришло на плантацию пальм, где выращивается пальмовое масло, в районе Тха Чана провинции Сураттхани. Староста деревни, которому принадлежало сельскохозяйственное предприятие, собрал четырёх волонтёров-фермеров, чтобы попытаться отогнать животных обратно в лес.
Фермерам удалось это сделать, однако они потеряли из виду старосту, который пытался выгнать слониху с плантации. На тот момент рядом с ней находился её маленький детёныш. Когда фермеры вернулись на плантацию, они обнаружили старосту с тяжёлыми травмами. У него были сломаны и вдавлены рёбра, он получил серьёзные черепно-мозговые повреждения.
Согласно версии полиции, подкреплённой показаниями фермеров, вероятно, слониха восприняла попытки выгнать её с плантации вместе со слонёнком как нападение на своё потомство. Для защиты детёныша она решила напасть на мужчину, в результате чего он получил смертельные ранения.
Согласно газете, староста деревни по имени Самнао Крайкет скончался по пути в больницу.
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