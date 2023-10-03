Эксперимент: в Таиланде слоны решали головоломки, чтобы поесть фруктов

2:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Среди животных исследователи давно проявляют интерес к слонам из-за их сложного и творческого подхода к решению различных задач. Недавно опубликованное исследование в журнале "Animal Behavior" подробно описывает результаты шестимесячного исследования, в ходе которого документировались способности отдельных диких азиатских слонов в получении доступа к пище, разгадывая головоломки и открывая ящики для хранения.

Фото: Openverse

"Это первое исследование, показывающее, что отдельные дикие слоны имеют различную готовность и способности решать проблемы, чтобы получить еду", — сказала ведущий автор исследования Сара Джейкобсон, докторант психологии, изучающая когнитивные способности животных в Высшем центре CUNY и Hunter. Колледж.

Исследование, проведённое в заповеднике дикой природы Салакпра в Канчанабури в Таиланде с использованием движимых камер, следило за 77 дикими азиатскими слонами, которые приближались к коробкам-головоломкам, чтобы решить, стоит ли пытаться открыть трёхсекционные ящики с разной конфигурацией, внутри которых находился очень ароматный фрукт. В зависимости от секции, с которой слон взаимодействовал, доступ к лакомству можно было получить, потянув за цепь, чтобы дверь открылась в направлении слона, толкнув дверь так, чтобы она распахнулась внутрь коробки, или сдвинув дверь вправо. Слонам пришлось самостоятельно разгадать, как открыть каждую из секций.

Со временем 44 слона, приближавшихся к коробкам с головоломками, вступили во взаимодействие с ними, но учёные заметили индивидуальные различия в их подходе к решению задачи. Исследователи обнаружили, что слоны, которые чаще и настойчивее пытались взаимодействовать с коробками-головоломками, успешнее доставали еду из всех трёх секций с разной конфигурацией. Всего 11 слонов справились с одной из секций, а восемь с двумя. Пять слонов решали все три секции, поэтому они считаются наиболее интеллектуально развитыми. Это исследование демонстрирует разнообразие интеллектуальных способностей и подходов диких азиатских слонов к решению сложных задач.

"Это важное знание, потому что-то, как животные думают и изобретают, может повлиять на их способность выживать в окружающей среде, которая быстро меняется из-за присутствия человека", — высказалась Сара Джейкобсон.

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