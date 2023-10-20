В Москве муж похитил жену-студентку, чтобы вернуть её в Краснодар

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве произошло похищение студентки экономического университета имени Плеханова. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Фото: мвд.рф

Следственные органы проинформировали, что молодая женщина начала учиться на вечернем отделении и переехала из Краснодара в Москву. Вечером 3 октября, когда она шла домой в свою арендованную квартиру на Рязанском проспекте, двое мужчин напали на неё, похитили и увезли в неизвестном направлении. Родственники первокурсницы испугались, что она не выходит на связь, и обратились в полицию.

Через две недели правоохранители обнаружили похищенную девушку в её родном городе. Оказалось, что её похитил муж. Он увёз студентку домой, так как не хотел, чтобы она оставалась в столице. Преступление совершил супруг вместе с однокурсником магистратуры МГИМО.

Правоохранительные органы освободили похищенную студентку, и она смогла вернуться в Москву. Оба фигуранта были задержаны. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 126 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Похищение человека группой лиц по предварительному сговору"). За это преступление им грозит до 12 лет лишения свободы.

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