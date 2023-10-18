Задержаны подростки, избивавшие сверстников в Москве и Подмосковье

Двое подростков, которые организовали массовые драки в торговом центре и учебном заведении в Москве и Подмосковье, были задержаны. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Российской Федерации Юлия Иванова.

Фото: Openverse

По данным следствия, с сентября по октябрь эти несовершеннолетние нападали на незнакомых людей в торговом центре на Ходынском бульваре и в учебном учреждении в пригородах Химок. После массовых драк они снимали видеозаписи и публиковали их в социальных сетях, что, по словам Ивановой, "демонстрировало широкой аудитории нарушение общественного порядка, а также явное неуважение к обществу и беспорядок". Расследуется уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).

"Установлено, что несовершеннолетние заранее планировали преступления на территории Москвы и Московской области, провоцировали там конфликтные ситуации, после чего нападали на сверстников и применяли к ним физическое насилие, причиняя потерпевшим боль, физические и нравственные страдания", — сказала Иванова.

Специалист отметила, что эти несовершеннолетние, один из которых родился в Таджикистане, а другой является этническим азербайджанцем из Екатеринбурга, были задержаны и переданы в структуры столичного Следственного комитета, где их допрашивают. Проверяется также законность получения ими гражданства Российской Федерации. Кроме того, в рамках уголовного дела будут проведены проверки действий полиции и учебного учреждения.

"Следователи продолжают устанавливать возможных соучастников и проверяют фигурантов на совершение аналогичных преступлений", — добавила Иванова.

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